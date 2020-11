Lotte Brainin: Altersweisheit

In Krisen ist gern von Helden die Rede. Eine stille Heldin wird im dieswöchigen profil porträtiert. Die alte Dame ist gerade 100 Jahre geworden. Sie lebt in Wien, mit Hugo, der großen Liebe ihres Lebens, seit 73 Jahren verheiratet. Sie war noch keine 16 Jahre alt, als sie in die Arrestzelle kam, weil sie Flugblätter der illegalen Kommunisten verteilt hatte. Sie war eine junge Frau, als sie im belgischen Exil eine gefährliche Widerstandstätigkeit ausübte. Sie wurde nach Auschwitz deportiert, und dann nach Ravensbrück, immer zweifach gefährdet, als Jüdin und als politische Aktivistin. Sie sagte einmal, sie hatte zwar immer Angst gehabt, aber da war eine Idee von Gerechtigkeit und dieser Idee sei sie gefolgt. Ganz einfach. Nur die Zeiten waren schwierig. Lotte Brainins Geburtstag wurde vergangene Woche corona-bedingt im virtuellen Raum begangen. Die Künstlerin Marika Schmiedt hat ihr ein digitales Denkmal geschaffen. Man sieht hier ein Leben in hellem Glück, trotz aller Armut - Fotos von Lotte als Kind, als lachendes, junges Mädchen – man sieht aber auch Polizei- und Gestapo-Akten.