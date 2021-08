Die Erfolgsformel von Sebastian Kurz: Hemmungslose Vereinfachung

Vor seiner Wahl zum ÖVP-Bundesobmann beim Parteitag in Linz am 1. Juli 2017 hielt Sebastian Kurz eine auffällig kurze Rede. Der Inhalt war dünn: „Wenn wir in einem Land zusammenstehen wie in einer Familie, dann ist das meine Vorstellung von einem erfolgreichen Österreich.“ Oder: „Wir brauchen wieder mehr Mut, um zu sagen, dass man sich bei uns anstrengen muss, wenn man etwas erreichen will.“ Mehr war auch nicht nötig. Die türkise Neuerscheinung in Person eines strahlenden Retters reichte den leidgeprüften schwarzen Delegierten. Kurz erhielt 98,7 Prozent.