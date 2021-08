ÖVP-Parteitag: Zeltfeststimmen

Günther Platter, Leiter des Wahl-Gremiums, hatte Kurz als Kandidaten offiziell vorgestellt. Wenn der Landeshauptmann aus dem Tiroler Oberland den Namen „Kurz“ ausspricht, klingt es, als ob er im Kiefer Walnüsse knackt. Für Platter ist Kurz „ein zacher Bursch“. Der Landeshauptmann weiß das von gemeinsamen Bergtouren, allerdings nicht in Ischgl.

Digitaler Höhepunkt des Parteitags war ein Video, in dem das pensionierte Who-is-Who der Partei - Ex-Parteichefs, Ex-Landeshauptleute, Ex-Nationalratspräsident - die „Schlammschlacht“ gegen Kurz beklagten. „Alle gegen uns, alle gegen die Volkspartei“, nannte es August Wöginger in seiner Rede. Der Klubobmann aus dem Innviertel gilt als Bierzelt- und Frühschoppen-Zampano der Volkspartei, kein Wunder, er wurde in Bayern geboren. Beim Parteitag gab der „Gust“ den Einheizer für Kurz, dessen Qualitäten er so zusammenfasste: „Herz, Hirn und Hausverstand.“