SpaceX-Rakete, Proteste in Chile und Bangkok, verschmutzte Flüsse

Ein Werftarbeiter stellt einen Schiffs-Propeller am Ufer des Buriganga-Flusses in Char Kaliganj am Stadtrand von Dhaka her. Flüsse sind das Lebenselixier der Delta-Nation mit 168 Millionen Einwohnern, in der ein Großteil des tief liegenden Landes mit dem Boot erreicht wird. Das starke Wirtschaftswachstum in Bangladesch hat in den letzten Jahren hat zu mehr Investitionen in neue und größere Schiffe geführt. APA/AFP/Munir UZ ZAMAN