Die Freiheitlichen: "Intrigantenhaufen und Schlangengrube"

Denn kaum jemand in der FPÖ hält es für realistisch, dass Jenewein auf eigene Initiative und im Alleingang die nun bekannt gewordene anonyme Anzeige an die Korruptionsstaatsanwaltschaft verfasst hat, in der Wiener FPÖ-Politikern Missbrauch von Spendengeldern vorgeworfen wird. (siehe Kasten) Was wusste Kickl wann von dieser Anzeige gegen die eigenen Parteifreunde? Oder, mehr noch: Welche Rolle spielte er dabei? Diese Fragen werden in der FPÖ mit gesteigerter Aufregung diskutiert. Kickl bemüht sich zwar, seine Verbindung zu Jenewein kleinzureden: "Es handelt sich weder um meine 'rechte Hand' noch um meinen 'Mann fürs Grobe', sondern um einen von vielen Mitarbeitern", schrieb er an FPÖ-Funktionäre. Doch spätestens seit dem BVT-Untersuchungsausschuss, in dem die dubiose Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz beleuchtet wurde und Jenewein wie eine Feuermauer Unbill vom damaligen Innenminister Herbert Kickl abwehrte, ist ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Jenewein und Kickl dokumentiert. Mehr noch: Jenewein soll von einem Ex-BVT-Mann gegen Geld Informationen bekommen haben. Geheimdienst, Geld, Intrigen, Anzeigen – diese toxische Melange wäre schon in einer "normalen" Partei Anlass für wilde Gerüchte, in der FPÖ, die ohnehin zu kruden Verschwörungstheorien neigt, ist die Stimmung explosiv.