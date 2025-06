Die geheime Liste: Diese Altbauten in Wien sollen abgerissen werden

Was die Stadt allerdings nicht erwähnte: Damals waren es die Hauseigentümer selbst, die mehreren Punks angeboten hatten, gratis für ein halbes Jahr in das Haus einzuziehen. Mit der naheliegenden Absicht, die letzten Mieter hinauszuekeln.

In dem Verfahren setzte die Stadt Wien auf eine bemerkenswerte Argumentationslinie: Durch die Herausgabe der Adressen der Abbruchhäuser könnten Hausbesetzungen provoziert werden, weil Aktivisten versuchen würden, die Schleifung der Objekte zu verhindern. Das würde die öffentliche Sicherheit gefährden. Die Stadt bezog sich in ihren Schriftsätzen auf eine Besetzung im 2. Bezirk aus dem Jahr 2014 („Pizzeria Anarchia“), die nur mit großem Polizeiaufgebot geräumt werden konnte.

Der grüne Klubobmann will jetzt die Adressen abfahren. Immer wieder haben Eigentümer ihre alten Häuser absichtlich verfallen lassen, um potenzielle Sanierungskosten in die Höhe zu treiben und so den Abriss zu rechtfertigen – etwa, in dem sie Dächer verrotten ließen, obwohl zu dieser Zeit noch Mieter im Haus wohnten.

Prack warnt seit Jahren vor diesem Verfalls-Kalkül: „Wenn man abreißt, kommt man in den freien Mietzins. Oder man kann das Objekt teuer als Eigentum abverkaufen.“ Als Beispiel führt er die Adresse Radetzkystraße 24–28 (3. Bezirk) an: „Da wurde ab 2018 begonnen, das Gebäude abzureißen, obwohl noch Menschen darin gewohnt haben. Dort entsteht derzeit ein Neubau mit Eigentumswohnungen, wo man 10.000 Euro am Quadratmeter zahlt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann.“ Die absolute Zahl der Wohnungen in der Stadt erhöht sich dadurch zwar, gleichzeitig reduziert sich aber das Angebot an regulierten Mieten.