Die Grünen und die ÖVP: Mitgefangen, mitgehangen

Erklärungsnotstand

So reden Politiker meistens dann, wenn sie selbst oder die eigenen Parteifreunde bei einem gröberen Schnitzer erwischt wurden. Die Grünen brechen mit dieser Regel. Herumgedruckst wird stets dann am heftigsten, wenn der Koalitionspartner wieder einmal in der Bredouille steckt. Ob bei Finanzminister Gernot Blümel eine Hausdurchsuchung stattfindet oder peinliche Chats von ÖBAG-Boss Thomas Schmid bekannt werden: Die Grünen haben Erklärungsnotstand. Aktueller Anlass des Herumlavierens ist die drohende Anklage gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss. Was ist, wenn Kurz verurteilt werden sollte?, wollte die Tageszeitung "Der Standard" von Werner Kogler wissen. Dessen Antwort: "Ich will zum jetzigen Zeitpunkt nicht die eine Schlagzeile produzieren. Natürlich gibt es Grenzen der Amtsfähigkeit und des politischen Vertrauens der Bevölkerung. Das wird schrittweise zu bewerten sein." Irgendwie gut, dass Nachrichten heutzutage vermehrt online konsumiert werden und weniger auf Papier. Für diese Art von Text sollten wirklich nicht zu viele Bäume sterben müssen.

Schadenfreude keine Option

Werner Kogler weiß natürlich, dass es auch einfacher ginge. Auf Fragen zu den Kalamitäten bei der ÖVP könnte er salopp antworten, dass eine drohende Verurteilung des Kanzlers wohl zuallererst ein Problem der Türkisen wäre, nicht der Grünen. In früheren Regierungen wäre das genau so gelaufen, meint der Politologe Fritz Plasser. "Zur Zeit der Großen Koalitionen hätte die SPÖ genussvoll zugesehen und sich über die Schwierigkeiten der ÖVP gefreut." Für die Grünen sei Schadenfreude indes keine Option, meint der Experte. "Politische Sauberkeit und der Kampf gegen Korruption gehören zu den zentralen Werten der Partei. Da ist der Druck von der Basis sehr groß, wie sich in den sozialen Medien beobachten lässt."



Der Zwang zur Rechtfertigung kommt allerdings nicht bloß aus den eigenen Reihen. Auch in vielen Medien wird mit jeder Enthüllung über die ÖVP die Kritik am kleinen Koalitionspartner lauter. Darf man als aufrechter Grüner mit so einer Partei in der Regierung bleiben? Müssten die Grünen nicht längst die Konsequenzen ziehen und der ÖVP die Gefolgschaft verweigern? Für Fritz Plasser ergibt das ein klassisches Dilemma: "Jetzt Haltung zu zeigen, würde wohl bedeuten, dass die Grünen die Regierung verlassen müssten", sagt er. "In der Folge würde ihnen wahrscheinlich vorgeworfen, dass sie in einer schwierigen Situation für das Land Neuwahlen verursacht haben."



Vielleicht sollten Grün-Sympathisanten, die jetzt Konsequenzen fordern, ihr Anliegen in Ruhe zu Ende denken: Scheitert diese Regierung, ist die Gefahr, die nächsten Jahre in der Opposition zu verbringen, für die Grünen erheblich größer als für die ÖVP. Werner Kogler wäre somit als Vizekanzler zurückgetreten, weil dem ÖVP-Kanzler ein Gerichtsverfahren drohte. So weit reicht das Konzept der politischen Verantwortung für gewöhnlich nicht.