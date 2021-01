Die Ibiza-Vertuschung: Pflicht oder Wahrheit

2. „Nachträglich vorgelegt“

Nachdem der OStA-Chef von Pilnacek instruiert worden war, setzte Fuchs noch am 18. Mai, 21.15 Uhr, seinerseits ein E-Mail an die WKStA ab. Er wies Behördenleiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda an, das gesamte „Ibiza“-Video im Wege von „Erkundigungen“ beizuschaffen und die Öffentlichkeitsarbeit zentral über die OStA Wien laufen zu lassen.

In der folgenden Passage will die NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper von Pilnacek wissen, wann er von Fuchs‘ E-Mail-Weisung an die WKStA erfahren hatte.

Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Sehr geehrter Herr Sektionschef! Ich komme zum Anfang der Ermittlungen nach Veröffentlichung des Ibizavideos … Da wurde vonseiten Fuchs … eine Weisung erteilt; das ergibt sich daraus, dass in der E-Mail auf § 29 StAG verwiesen wird. Diese E-Mail stammt … vom 18.5., also vom Samstag, 21.15 Uhr spätabends, und geht eben an die WKStA, an Vrabl-Sanda … Haben Sie Wahrnehmungen zu diesen E-Mails?

Mag. Christian Pilnacek: Diese E-Mails sind uns im Zuge einer Informationsberichterstattung vorgelegt worden, ja.

Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Wurden sie mit Ihnen abgesprochen?

Mag. Christian Pilnacek: Frau Abgeordnete, ich habe die Frage schon beantwortet: im Zuge einer Informationsberichterstattung nachträglich vorgelegt worden.

Pilnacek sagt also, er habe nachträglich von Fuchs‘ Weisung an Vrabl-Sanda erfahren. Das stimmt nicht. Aus dem vorliegenden justizinternen E-Mail-Verkehr geht hervor, dass Fuchs seine Weisung bereits am 18. Mai 2019, 21.15 Uhr, in Blindkopie auch an Pilnacek schickte (der die Nachricht wiederum intern weiterleitete). Pilnacek erfuhr davon also nicht nachträglich, sondern zeitgleich. Obendrein hatte er Fuchs den Inhalt der Weisung an die Staatsanwaltschaft ja auch vorgegeben.