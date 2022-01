Und dann: eine ausgehöhlte Kleiderbürste. Dahinter steckt die unglaubliche Geschichte einer österreichischen Krankenschwester aus dem SS-Revier in Auschwitz. Maria Stromberger, die sich freiwillig nach Ausschwitz meldete, weil sie in einem Lazarett Gerüchte von den deutschen Gräueltaten gehört hatte. Sie folgte ihrem Herz und wollte den Insassen helfen. Ihr Arbeitsplatz war das SS-Krankenrevier. Nach einer Seite sah sie zum Krematorium des Stammlagers hinaus, auf der anderen zum elektrisch geladenen Zaun-2000 Volt stark, in den sich immer wieder Häftlinge stürzten, weil sie das alles nicht mehr aushielten. Stromberger kam mit ihrem Ausweis in alle Lager, auch nach Birkenau, "die wahre Hölle" von Auschwitz. Sie schmuggelte Essen, Medikamente, Nachrichten mit der Todesstatistik, die Namen der schlimmsten SS-Schergen. Sie versteckte Kranke vor der Selektion. Sie arbeitete mit polnischen Widerstandskämpfern und dem Österreicher Hermann Langbein zusammen. Die Welt sollte erfahren, was in Auschwitz vor sich ging.



Die Widerstandsgruppe hoffte, die Alliierten dazu zu bewegen, die Bahngleise zu bombardieren und so die Deportationen zu stoppen. Die BBC berichtete schon 1942 über den Massenmord in Auschwitz. Einzelnen war die Flucht aus Auschwitz gelungen. Stromberger half mit, verbotene Aufnahmen von Frauen, die nackt in die Gaskammern getrieben wurden, und Fotos von riesigen Scheiterhaufen mit Leichen nach draußen zu schleusen. Das war 1943. In aller Welt wurden die Bilder veröffentlicht, doch nichts geschah. 1944 nahm die Wehrmacht Budapest ein, und in Auschwitz-Birkenau rauchten die Kamine jetzt Tag und Nacht. Eine Schweizer Zeitung titelte: "62 Eisenbahnen voll jüdischer Kinder. Wohin?"-Man habe erfahren, die Deportation von 500.000 ungarischen Juden sei angelaufen.



Ein Aufstand des Sonderkommandos, das waren jene Häftlinge, die die Leichen aus den Gaskammern schaffen mussten, schlug fehl. Stromberger wurde Ende 1944 nach Berlin befohlen.



Nach dem Krieg, bei ihrer Schwester in Vorarlberg, wurde Stromberger denunziert. Es gab Fahndungsaufrufe in österreichischen Zeitungen. Sie verbrachte Wochen in einem Lager für mutmaßliche NS-Verbrecher, bis ehemalige Häftlinge die Öffentlichkeit mobilisierten.