Lotte Brainin (1920-2020): Eine stille Heldin

Lotte Brainin, geborene Sontag, kam am 12.11.1920 als jüngstes von fünf Kindern in der Brigittenau zur Welt. Die Eltern waren 1914 vor Pogromen aus der Ukraine geflüchtet. In Wien zog die Familie von Notwohnung zu Notwohnung. Die Mutter, Sozialdemokratin, schneiderte in Heimarbeit; der Vater, arbeitslos und darüber verzweifelt, schlug schnell zu. Auch die Zeiten waren gewalttätig. Im Februar 1934 wurden Gemeindebauten beschossen, auf den Straßen marschierten Nazi-Prügeltrupps...



Glücklich war Lotte Sontag nur in ihrer sozialdemokratischen, später illegalen kommunistischen Jugendgruppe. Sie wanderten durch den Wienerwald , sangen revolutionäre Lieder. Der Proviant, den jeder von daheim mitbekommen hatte, wurde auf einen großen Haufen gelegt und gerecht geteilt. 1936 kam Lotte wegen verbotener Flugblätter in Arrest. Da war sie 16. Als zwei Jahre später die Nationalsozialisten in Österreich die Macht übernahmen, war das jüdische Mädchen in Lebensgefahr. Sie musste weg. Um die Bahnkarten zu bezahlen, die sie und eine Freundin außer Landes brachten, verkaufte ein Freund sein Fahrrad, ein anderer seine Bücher. Mithilfe von Schleppern schafften sie es nach Belgien. Lottes Brüder waren schon in Brüssel, die Mutter kam nach. Lotte putzte in fremden Haushalten. Als die Deutschen Belgien überfielen, ging sie in den Untergrund. Ihre Widerstandstätigkeit nannten die Obergenossen "Mädelarbeit",ein verharmlosendes Wort für die große Gefahr, der sich die Jungkommunistinnen aussetzten. Die Aufgabe bestand darin, mit Wehrmachtssoldaten anzubandeln, ihnen ins Gewissen zu reden, ihnen Anti-Nazi-Flugzettel zuzustecken. "Wir stellten ziemlich primitives Agitationsmaterial her, von dem wir uns einbildeten, es könne die deutschen Soldaten vom grausamen Wahnwitz Hitlers und seines Krieges überzeugen",stellte später der Philosoph Jean Améry, der zu Lottes Gruppe gehörte, in "Jenseits von Schuld und Sühne" bitter fest.