Marlene Svazek und Kay-Michael Dankl: Draufscheißerin und Nervensäger

Die schwarz-grün-pinke Mehrheit unter den 387.000 Wahlberechtigten wird am 23. April verloren sein. Das liegt vor allem an Marlene Svazek, die mit Stimmen von der ÖVP rechnen kann. 2018 erreichte sie 18,8 Prozent, derzeit kommt sie laut Peter Hayek auf 25 Prozent, die ÖVP auf 33 Prozent (2018: 37,8 Prozent).

Laut einer Umfrage des Meinungsforschers Peter Hayek im Auftrag der „Salzburger Nachrichten“ liegen die Kommunisten bei sechs Prozent und würden damit den Einzug in den Landtag schaffen. Es wäre die größte Überraschung seit dem Jahr 2004, als SPÖ-Spitzenkandidatin Gabi Burgstaller Landeshauptfrau wurde. Nach dem Skandal um Spekulationsgeschäfte des Landes wurde die schwarze Ordnung im ehemaligen Fürsterzbistum bei der Wahl 2013 wiederhergestellt und ÖVP-Chef Wilfried Haslauer Landeshauptmann. In den vergangenen fünf Jahren regierte er in einer „Dirndl-Koalition“ mit Grünen und NEOS.

Die blaue Svazek und der dunkelrote Dankl sind dreifache Hoffnungsträger: als politische Radikale, die sich trotzdem innerhalb des Vernunftbogens bewegen; als Fürsprecher der Politikverdrossenen; als Chefs ihrer Parteien, die bei der Landtagswahl in Salzburg am 23. April Großes leisten könnten.

Wilfried Haslauer ist der gemeinsame Gegner von Dankl und Svazek. Zur Politik des Landeshauptmanns fällt beiden einiges ein. Übereinander wollen sie wenig sagen. Dankl kann sich vorstellen, auch Stimmen aus dem FPÖ-Lager zu erhalten. Svazek beschäftigt sich nicht mit einer Kleinstpartei. Sie steuert ein Rekordergebnis an und will Landeshauptfrau, zumindest aber so stark werden, dass Haslauer die Freiheitlichen in eine Koalition holen muss. Der Slogan auf den Wahlplakaten erhöht die Spitzenkandidatin: „Neue Hoffnung“.

Berufspolitikerin Marlene

Freitag vergangener Woche ist Svazek Stargast in einem Café im Salzburger Stadtteil Gnigl, wo früher die SPÖ dominierte und die Eisenbahner wohnten. Das Lokal ist voll: viele Senioren, ein paar Junge, Handwerker in Arbeitsmontur, die gerade Feierabend gemacht haben. Die „Marlene“, wie sie jeder nennen darf, trägt Turnschuhe und spricht den Stadtdialekt, manchmal kippt sie versehentlich ins Hochdeutsche.

Einen großen Teil ihrer Rede widmet sie sich selbst. Sie sei „Berufspolitikerin“. Nachsatz: „Ich werde es aber nicht immer bleiben.“ So distanziert man sich vom eigenen Stand.

Ihre Karriere begann Svazek 2013 nach dem Politikstudium als Referentin im FPÖ-Landtagsklub. Danach arbeitete sie für die freiheitliche Delegation im EU-Parlament. Im Jahr 2016, mit bloß 24 Jahren, wurde sie Obfrau der FPÖ-Landespartei, zog in den Nationalrat ein, stieg zur Generalsekretärin der Bundes-FPÖ auf, bevor sie 2018 in den Salzburger Landtag wechselte. Dazu ist sie Vizebürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde Großgmain und Stellvertreterin von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Mehr Berufspolitikerin geht gar nicht.

Svazeks Betriebsmodus ist die Unbekümmertheit. Ihr früheres Lieblingsbuch ist ein Lebensratgeber der besonderen Form: „Die subtile Kunst des Daraufscheißens“. Dazu bringt Svazek noch einiges mit, was man in ihrem Metier braucht: Kommunikationstalent, Energie, Schlagfertigkeit. Laute Zwischenrufe eines nach mehreren Halben Bier bereits lallenden Anhängers („Jetzt homma die scho lang nimma gsehn“) übernimmt sie volley: „Dafür siagst mi heit doppelt.“ Ein Bringer. Svazek spult ihre Standardthemen routiniert ab: steigende Energiepreise, teures Wohnen, illegale Migration, Corona-Maßnahmen. Umweltaktivisten wäre der Schutz des Grubenlaufkäfers wichtiger als der Neubau von Kraftwerken. Sogar den Abschuss von Wölfen thematisiert sie, obwohl hier in Gnigl seit Jahrhunderten keiner gesichtet wurde. Über Wölfe weiß Svazek Bescheid. Sie ist Jägerin und stolz darauf, auch wenn es nicht jeder in der Partei versteht.

Svazeks Habitus erinnert stark an eine frühere freiheitliche Berufspolitikerin: Susanne Riess, Vizekanzlerin der ersten schwarz-blauen Koalition und von 2000 bis 2002 Bundesparteiobfrau der FPÖ. Riess stammt aus dem oberösterreichischen Innviertel, an der Grenze zum Salzburger Flachgau. Auch sie hatte ein resch-gewandtes Auftreten und machte im Zwei-Jahres-Takt Karriere in der FPÖ. Als Oppositionspolitikerin und Generalsekretärin vertrat sie offensiv die rechtspopulistische Politik ihres Chefs Jörg Haider – ohne dessen extreme Rhetorik zu übernehmen.

Auch Svazek hält viel von „Tonalität“. Man werde ihr keine verbalen Ausfälle nachweisen können, sagt sie. Als FPÖ-Generalsekretärin in Wien formulierte sie noch deftig. In Salzburg dürfte sie sich deradikalisiert haben, schließlich will sie in die Landesregierung. Der Hang zur Polemik blieb. Als Vorbild nennt Svazek die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen. Donald Trumps Wahlsieg im November 2016 verfolgte sie live mit einer FPÖ-Delegation im Trump-Tower in New York.

Wie fast jeder FPÖ-Landesparteiobmann leidet auch Svazek unter einschlägigen Parteifreunden: der Obmann ihrer Jugendorganisation, der wegen Kontakten zu Rechtsextremen zurücktrat; der lokale Funktionär, der Fußballer der französischen Nationalmannschaft als „Kongoaffen“ bezeichnete.