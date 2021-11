Ist Österreich tatsächlich eine… Diktatur? Eine Erkundung.

„Impf-heil“

In seiner Beantwortung der SPÖ-Fragen erklärt Schallenberg, der Lockdown habe „kein Enddatum für Ungeimpfte“. Das Enddatum für Geimpfte nennt er leider auch nicht. Dafür versichert er mehrfach, die Regierung agiere „geschlossen“. Tatsachenwidrige Aussagen können laut Geschäftsordnung des Bundesrates zwar berichtigt werden, allerdings gilt dies nur für Wortmeldungen von Abgeordneten. Ein Kanzler darf ohne Korrektur behaupten, was er will.

Sitzungen des Bundesrates sind zäh, auch weil die Redezeiten länger sind als im Nationalrat. Wolfgang Mückstein, ganz Arzt, baut Nackenverspannungen mit Dehnübungen vor. Der Kanzler kramt öfter in der Sakkotasche nach Hustenzuckerln und Taschentuch, putzt die Brille dann aber doch lieber mit der Krawatte. Vielleicht sind das alles auch nur Übersprungshandlungen im Corona-Stress.

Lebhaft wird es bei Wortmeldungen der Freiheitlichen zur Impfpflicht. Der Kärntner Mandatar Josef Ofner richtet dem Kanzler aus, das Volk würde sich „nicht in die Nadel zwingen lassen“; und dass er „ein schreckliches Bild vor seinen Augen“ habe, wenn er von „Impfstraßen für Kinder“ lese. Der Niederösterreicher Andreas Spanring lustfaselt von einer „geheimen Impfpolizei“, die ihn wohl unter „Impf-Heil“-Rufen in einer „Nacht- und Nebelaktion aus dem Bett holen“ würden.

In einer Diktatur, die auf sich hält, würden spätestens an dieser Stelle Beamte der Staatspolizei einschreiten. Aber nichts dergleichen. Nicht einmal ein Ordnungsruf wird erteilt. Für eine Diktatur herrscht reichlich Redefreiheit im Parlament.

Irgendwann endet auch diese Bundesratssitzung. Erleichterung. Die Republik lebt, weder Fadesse noch Impfpflicht und nicht einmal abgründige Nazi-Vergleiche können sie erschüttern.

Eine der Nebenwirkungen von Ivermectin ist übrigens „Schwindel“.