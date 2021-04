Die radikale Szene: Alarmierende Corona-Chats

Unter Beobachtung des Verfassungsschutzes

Fest steht: Hannes B. wird vom Verfassungsschutz seit Längerem beobachtet, weil er immer wieder zu Neonazi Gottfried Küssel Kontakt hat. Die Freiheitliche Parteispitze scheint das nicht zu stören. Als Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bei der vorvergangenen Anti-Corona-Demonstration im Prater auftrat, stand Hannes B. neben ihm auf der Redner-Bühne.

Vor dem Hintergrund des Machtkampfs, der derzeit in einschlägigen Telegram-Gruppen tobt, wären B.s nachrichtendienstliche Verbindungen – sofern sie zutreffen – brisant. Das Lager der Corona-Maßnahmengegner spaltet sich an der Frage: Soll man in den Untergrund gehen und am gewaltsamen Umsturz arbeiten? Oder soll man der Gewalt abschwören und um breite Unterstützung in der Bevölkerung werben? Hannes B. gehört offenbar zum Lager der Gewaltbereiten, wo man derzeit überlegt, wie man bei untersagten Demonstrationen Kesselungen durchbricht und sich vor polizeilicher Überwachung abschirmt.