Die wahren Verlierer der Pandemie: Kinder

Das RS-Virus, kurz für das Respiratorische Syncytialvirus, ist hauptsächlich für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich. Die Atemwegserkrankung äußert sich bei älteren Kindern meist als harmloser Schnupfen, bei Säuglingen kann sie aber gefährlich werden. Dieses Jahr breitet sich das Virus besonders schnell aus und löst häufiger auch schwere Verläufe aus: In Deutschland haben einige Krankenhäuser bereits Probleme damit, dass ihre Betten in der Normal- und Intensivstation durch mit dem RS-Virus erkrankte Kleinkinder belegt sind, in Österreich ist das Virus auch am Vormarsch. Ärzte vermuten, dass Kinder letztes Jahr aufgrund der durch das Coronavirus erfolgten Kontaktbeschränkungen und der stärkeren Hygiene weniger Möglichkeit hatten, ein Immunsystem aufzubauen und dadurch dieses Jahr besonders anfällig sind. Also ein weiterer Nachteil, der Kindern durch das Coronavirus entstanden ist. Monatelanges Homeschooling, abgesagte Klassenreisen, kaum Kontakt zu Gleichaltrigen - das wird die junge Corona-Generation besonders nachhaltig prägen.

