Aus dem Lockdown für Ungeimpfte: „Lass mich nicht erpressen“ – „Impftermin am Freitag“

Bei allen Kommentaren wurde der Original-Wortlaut beibehalten.

Die Ungeimpften:

Werner M. via Twitter: “Geht mir sehr gut, danke! Lebt sich nicht viel anders als die Monate davor. Man hat sowieso aufgepasst, jetzt halt staatlich verordnet... Erspar' mir sicher wieder viel Geld und habe viele Bücher zu lesen... Wald ist auch gleich in der Nähe, was will ich mehr?“

Sabrina P. via Facebook: „Es lebt sich sehr gut. Meine Einstellung zur Impfung ist noch negativer geworden, weil ich lass mich bestimmt nicht erpressen.“

Marlene A. via Facebook: „Lockdown ändert fast gar nichts, zumindest für uns, wir dürfen noch Lebensmittel einkaufen, Apotheken etc. wir leben unser Leben fast genau so weiter wie vor der Pandemie!! Ja wir dürfen in Österreich nicht mehr reisen, aber das gilt nur für Österreich. Was sich aber bei mir geändert hat seit diese Maßnahmen angesprochen wurden ist das meiner Meinung nach diese Regierung versagt hat. Das manche Menschen ihr wahres Gesicht zeigen. Das wir miteinander nicht mehr auf Augenhöhe diskutieren kann und das Respekt verloren gegangen ist. Das betrifft vor allem unsere Mitmenschen. Geimpft oder nicht ist egal.“

Viele fühlen sich von der Regierung unter Druck gesetzt und weigern sich deswegen umso vehementer.

Karin W. via Facebook: Meine negative Einstellung zur Impfung wird sich niemals ändern und einsperren lass ich mich sowieso nicht!!!!

Michael S. via Facebook: Je mehr Druck aufgebaut wird desto weniger lasse ich mich gegen Corona impfen.

Gabriele R. via Facebook: „Ich bin der Meinung, dass die Regierung das grundsätzlich falsch angegangen hat, abgesehen von der Spaltung und den Schikanen, in ländlichen Gebieten überhaupt einen PCR Test zu bekommen. Anstelle, dass sie Geld in sinnlose Werbung verpulvert hätten (“ich bin geimpft und jetzt bin ich schwanger“), wäre es besser gewesen, die Menschen sachlich zu informieren. Was sind die Konsequenzen, Symptome, was muss man tun, wenn man positiv ist, ist das Krankenstand, wenn ich zur BH Testen fahre, wie lange,dauert die Quarantäne, wie geht das mit freitesten usw. Davon wird viel zu wenig informiert...es wird nur Druck aufgebaut, sich impfen zu lassen, um jeden Preis....“

3G-Regel am Arbeitsplatz, nun der Lockdown für Ungeimpfte – die Zahl der Erstimpfungen in Österreich ist wieder deutlich angestiegen. In der letzten Woche sind so viele Impfungen wie seit Juli nicht mehr durchgeführt worden. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.