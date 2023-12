Diese verlassene Halle wurde zum Vorzeigeprojekt gegen Flächenfraß

Ein Gewerbegebiet in Bergheim, nur ein paar Kilometer von Salzburg entfernt, ist so groß wie jene Fläche, die in Österreich alle fünf Tage dauerhaft versiegelt wird: Etwa 30 Hektar.

Der heute noch operierende Versandhändler Universal, das „Amazon der Kindheit“ vieler Österreicher:innen, musste Anfang der 00-er Jahre das Lager in Bergheim schließen. In der 5500-Einwohner-Stadt blieben triste Hallen und 30.000 Quadratmeter Nutzfläche zurück, die aber nie für Menschen konzipiert waren. Gut ein Jahrzehnt standen sie leer. Spätestens mit einem Eigentümerwechsel 2017 stellte sich die Frage: Abreißen oder umbauen?

Stefan Breuer lehrt Architektur an der FH Kärnten und forscht in der Projektgruppe „Construction Needs Nature“ („Der Bau braucht Natur“), er kennt sich also mit Herausforderungen aus. „Mehr als die Hälfte der Emissionen eines Gebäudes entsteht bei dessen Errichtung, Tendenz steigend.“ Der Bausektor ist für 37 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und somit „ein riesiger Hebel zur Erreichung von Klimaneutralität“, sagt der Experte im profil-Gespräch.

Die Lösung lautet: Sanieren statt Abreißen. „Umfassende Sanierungen sind die Königsklasse“, weiß Ulla Unzeitig von „Renowave.AT“, einem Innovationslabor und einer Genossenschaft für klimaneutrale Gebäude- und Quartierssanierungen. Gefördert wird „Renowave.AT“ auch vom Klimaschutzministerium. Das Ziel sei ein Austausch, so Unzeitig, um Sanierungen effizient und kostengünstig zu gestalten. Um- und Weiterbauten würden „wichtige Weichen für die Zukunft stellen.“ Und die Zukunft wird Flexibilität erfordern – sowohl für Architekten als auch für Unternehmen.

Synergieeffekte

Die Besonderheit des Projekts in Bergheim: In die sanierten Hallen zogen nicht nur verschiedene Firmen wie eine Werbeagentur und ein Skiproduzent - auch Synergieeffekte werden genutzt: Aus der Abwärme der Skiproduktion entsteht Energie für eine Garnelenzucht, die ebenfalls in der Halle untergebracht ist. Man müsse eine gemischte Nutzung von Objekten anstreben, lautet die Vision von Architekt Kircher.