Team Doskozil vs. Team Rendi-Wagner: "Nein zur FPÖ", „Unklug, das auszuschließen“

Beide Seiten haben Lösungen, die sie nach außen tragen. Pamela Rendi- Wagner setzt auf Verhandlungen mit der Gewerkschaft, der Sozialpartnerschaft. Aber am Ende geht es darum, was die Menschen am Konto haben. Der Rest ist Partei-Abmachungssache.

Es gab immer wieder Querschüsse gegen Rendi-Wagner. Hat sie denn eine faire Chance bekommen?

Holzleitner

Wir hatten tatsächlich oft das Problem, dass wir Inhalte präsentiert haben, aber nur die Querschüsse hängengeblieben sind.

Zum Beispiel aus dem Burgenland.

Holzleitner

Zum Beispiel, ja. Ich war im Wahlkampf in Kärnten dabei, und es ist die Frage gekommen: Bist du Team A oder Team B? Und nicht: Was willst du für Kärnten? Viele unserer Mitglieder sind genervt von dieser Diskussion. Deswegen müssen wir diesen Prozess, auf den wir uns geeinigt haben, dazu nutzen, unsere Mitglieder zu motivieren.

Inszeniert sich Doskozil jetzt als Retter der SPÖ aus einer Situation, die er selbst mitproduziert hat?

Eisenkopf

Es ging ihm nie um Rendi-Wagner als Person, er hat nie behauptet, sie macht es falsch. Es ging ihm um die inhaltliche Ausrichtung, die ihm im Burgenland recht gibt. Dass das oft medial anders hochgespielt wird, ist eine andere Sache.

Er hat allerdings gewusst, was er auslöst. Das waren nicht die Medien.

Eisenkopf

Aber gerade jetzt – mit der Teuerung, der Situation in der ÖVP – sollte die SPÖ klar an der Spitze sein. Dass er an seinen eigenen Themen festhält, ist auch in Ordnung. Was ich nicht so stehen lassen möchte, ist, dass Doskozil jetzt dafür verantwortlich ist, dass die Bundes-SPÖ in den Umfragen nicht ideal liegt.