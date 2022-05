Drei Jahre Ibiza – jetzt nur kein Rückfall

Gedanklich sind wir schon wieder zwei Krisen weiter: Zunächst drang das Corona-Virus tief in unser gesellschaftliches Gefüge und unsere persönlichen Freiheiten ein. Dann blies Wladimir Putin zum Angriff auf die Ukraine, was nicht nur die europäische Sicherheitsarchitektur, sondern auch das Wirtschaftsgefüge gehörig verändern wird. Wie genau, wird sich zeigen. Zu befürchten ist, dass vieles – auch dauerhaft – teurer wird. Bei zentralen Fragen wie der Energieversorgung zeichnen sich keine einfachen Lösungen ab. Dafür zu sorgen, dass zu den unausweichlichen Bequemlichkeits- nicht auch noch dramatische Wohlstandsverluste treten, wird eine der Hauptaufgaben der Politik in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sein.

Immer mehr in den Hintergrund rückt da der – chronologisch vor Corona und Ukraine-Krieg angesiedelte – dritte potenziell staatsverändernde Vorgang der vergangenen drei Jahre: Mitte Mai 2019 veröffentlichten „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel“ das Ibiza-Video. Wenige Tage später ging außerdem bei der Justiz eine – bis heute anonym gebliebene – detaillierte Anzeige zu mutmaßlichen Korruptionshandlungen an der Schnittstelle zwischen Politik und Glücksspielindustrie ein. Video und Anzeige formten den Nukleus strafrechtlicher Erhebungen in den höchsten Ebenen der Republik. Einige Monate suchten die Ermittler auch einen gewissen Thomas Schmid heim und stellten ein Datenbackup-Gerät sicher. Der Rest ist Chat-Geschichte. Letztlich zerbrach an Ibiza und seinen Folgen nicht nur die türkis-blaue Koalition von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Auch Kurz selbst musste später – dann bereits in Koalition mit den Grünen – als Kanzler den Hut nehmen.

Ignoriert, verwässert, vergessen

Trotz derart tiefgreifender Auswirkungen besteht die Gefahr, dass die in den vergangenen drei Jahren gewonnenen Erkenntnisse über das schmutzige Innenleben gewisser Partei-, Regierungs- und Verwaltungskreise ignoriert, verwässert oder vergessen werden. Rücktritte in höchster Not sind das Eine, strukturelle Veränderungen zur Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat etwas völlig Anderes.