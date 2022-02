Drei Vorschläge, wie sich Postenschacher verhindern lässt

Georg Krakow, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied von Transparency International, kann den Postenschacher-Chats sogar etwas Positives abgewinnen: "Vielleicht ändert sich jetzt was."Die Besten auszuwählen, sei gar nicht so leicht: "Wenn ich fünf Leute beurteilen lasse, wer der Bestgeeignete ist, werden die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, die sich alle sachlich argumentieren lassen." Es gibt aber Möglichkeiten, den subjektiven Faktor zu reduzieren.

1. Unabhängige Besetzungskommissionen

Bevor der Innenminister Führungsfunktionen besetzt, prüft eine Gutachterkommission die Bewerber. Ihre Einschätzung ist freilich nicht bindend. Der Haken: Der Kommission gehören vier stimmberechtigte Mitglieder an, zwei davon werden vom Minister geschickt, sowie je eines von der Gewerkschaft und dem Personalausschuss, einem quasi-Betriebsrat. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende der Kommission - und das ist in der Regel eines der beiden vom Minister geschickten Mitglieder. Das heißt: Die Vertrauten des Ministers haben die Besetzungskommissionen in der Hand. Manfred Matzka, einst mächtiger Präsidialchef im Bundeskanzleramt, plädiert dafür, Kommissionen "von außerhalb der Ministerien zu beschicken". Das müssten Leute "von untadeligem Ruf" sein. Als Beispiel nennt er Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein.

2. Nachvollziehbare Entscheidungen

Ex-Höchstrichterin Irmgard Griss ist voll auf NEOS-Linie: "Derzeit passieren Besetzungen mehrheitlich unter der Decke. Das muss sich ändern. Da braucht es ein öffentliches Hearing. Das ist ja nicht die Privatgeschichte von einem Politiker, da geht es um ein öffentliches Interesse." Andere Experten sehen den Vorschlag skeptisch, bei Hunderten Führungsjobs ufere der Aufwand aus. Ob öffentliche Hearings oder nicht - Krakow von Transparency International fordert: "Jede Entscheidung über Spitzenpositionen sollte schriftlich ausführlich begründet und veröffentlicht werden, das hilft später auch bei der Überprüfung."