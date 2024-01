Edith Meinhart: Unsere Ikone

Was wirklich wichtig ist, wartet oft an unscheinbaren Orten, und es gärt in Menschen, denen noch nie jemand zugehört hat. Zum Beispiel hier: „In der hintersten Ecke eines Souterrain-Lokals im 15. Wiener Gemeindebezirk, da sitzen sie mit ihren monströsen Geschichten, Männer und Frauen, die jüngsten in ihren 50ern, manche über 70.“ Das ist der erste Satz eines profil-Artikels über ehemalige Heimkinder, die schwer misshandelt wurden und verlangten, dass das Unrecht, das an ihnen begangen worden war, anerkannt wird. Ihnen gegenüber im Souterrain-Lokal saß damals profil-Redakteurin Edith Meinhart, und das war kein Zufall. Meinhart verfügt wie kaum jemand über die Begabung, so respektvoll und einfühlsam mit Menschen zu sprechen, dass diese Vertrauen fassen und berichten, was ihnen widerfahren ist. „Erbrochenes essen, mit Zahnbürsten Stiegengeländer putzen, frierend auf Holzscheiten knien, Folter mit Plastiksackerln.“ Es ist verdammt schwer, so etwas jemand Fremdem zu erzählen. Meinhart gegenüber öffnen viele ihr Innerstes.