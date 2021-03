Ein trieseliger Morgen

Die beiden schönsten Vokabel in der aktuellen Ausgabe hat Kollege Klaus Kamolz in seiner #eatdrink-Kolumne aufgetischt: „Kreuzkümmelig“ und „koriandrisch“. Ach! Wie würzig diese beiden Wörter schmecken, wie herrlich sie riechen, und wie gepfeffert sie klingen! Auf den Kulturseiten wiederum finden sich in Stefan Grissemanns Neubetrachtung von Joseph Beuys das knifflige Wort „geometrieselig“, das man allzu leicht falsch betont, denn auch „trieselig“ – wenn es denn ein Wort der deutschen Sprache wäre – hat was.

Das soll das Schimmern von Infektions- und Korruptions-Termini wie „Herdenimmunität“ oder „Unschuldsvermutung“ nicht leugnen. Der eine erinnert uns an unsere animalische Existenz, der andere lässt beharrlich vermuten, was womöglich verloren ist.