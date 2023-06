Erste Ansage von Babler als SPÖ-Chef: Mehr Macht für Mitglieder

Die Möglichkeit einer Siegerrede wurde Andreas Babler am Parteitag genommen. Jetzt konnte er sie nachreichen: Gestern wollte Babler die Wahl noch nicht annehmen und bat die Kommission, das Ergebnis noch einmal nachzuzählen. Das ist nun unter Aufsicht eines Notars geschehen, der neue Vorsitzende heißt Andreas Babler - und nicht, wie am Parteitag verkündet, Hans Peter Doskozil.

Zum ersten Mal wurde Babler also als SPÖ-Parteivorsitzender angekündigt und sprach in seiner neuen Funktion zwar nicht vor den Delegierten am Parteitag, aber dafür im Parlament vor den Fernsehkameras. Zuerst entschuldigt er sich für „das Versagen des Apparates“ und zeichnet dann ein fatales Bild seiner eigenen Partei: „Die SPÖ liegt gerade ziemlich am Boden. Mich würde es nicht wundern, wenn wir noch weiter in den Umfragen abrutschen.“

Mehr innerparteiliche Demokratie

Geht es nach Babler, sollen die SPÖ-Mitglieder künftig nicht nur direkt über den Vorsitz abstimmen dürfen, sondern auch über mögliche Koalitionsabkommen. Eine entsprechende Regelung gibt es bereits bei der deutschen Schwesterpartei SPD. Babler will auch den nächsten ordentlichen SPÖ-Bundesparteitag, der planmäßig erst 2024 anstünde, auf den Herbst 2023 vorverlegen.