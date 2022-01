Es geht um die Zukunft 

Sind Sie gut herübergerutscht? Ich hoffe, Sie konnten sich ein wenig erholen. Vielleicht sind Sie noch auf Urlaub – sofern sie nicht zu jenen gehören, die über die Feiertage dafür gesorgt haben, dass alles Notwendige weitergeht, Kranke versorgt werden, Essen geliefert wird, Strom und Gas in die Häuser kommt, also dafür, dass in diesem Land so vieles so selbstverständlich funktioniert. Die profil-Redaktion meldet sich mit der ersten Morgenpost im neuen Jahr zurück. Da darf es auch einmal um elementare Dinge gehen. Und um die Zukunft.

Diese hängt natürlich stark von den Jungen ab. In die nachkommenden Generationen zu „investieren“, wie es so schön marktwirtschaftlich heißt, lohnt sich. Das weiß an sich jedes Kind, und ist doch längst nicht allen Erwachsenen klar. Vor fast genau einem Jahr, am 28. Jänner 2021, wurde die damals 12-jährige Tina mit samt ihrer Familie nach Georgien abgeschoben. Trotz heftiger Proteste.