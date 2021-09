„Ich hatte nicht das Gefühl, zu studieren. Im zweiten Semester war schon alles zu. Kauft euch ein Buch, lest es, sagte man uns. TFM gilt als wahnsinnig schweres Studienfach. Es gibt kein Aufnahmeverfahren. Sie versuchen also, möglichst viele Leute schon in den ersten Semestern raus zu hauen. Wir hatten anspruchsvolle Texte zu lesen, über die man reden muss, die man interpretieren muss, die sich einem nicht sofort erschließen. Es ist ziemlich unangenehm in einem Zoom-Auditorium, erst recht, wenn man debattieren sollte. Ich habe den Eindruck, es interessiert niemanden, ob man studiert und wie man es macht. Es ist allen scheiß egal, außer den Studierenden.“

Apollonia Stoisits ist nicht die Einzige, die so denkt. Für das kommende Heft haben wir mit Studierenden über ihre Situation gesprochen. Sie ahnen, dass es in der Zukunft auf sie ankommen wird, dass sie zwar für die Erfordernisse des Marktes ausgebildet werden, sie aber auch eine Art von Bildung bekommen sollen, die es ermöglicht, Paradoxien und Widersprüchen in unserer Gesellschaft intelligent zu begegnen.

Eva Linsinger hat sich im aktuellen profil einen dieser Widersprüche genauer angeschaut: Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist niedriger als vor der Pandemie, in einzelnen Bundesländern herrscht Vollbeschäftigung und dennoch werden quer durch Branchen und Regionen dringend Beschäftigte gesucht: Die Zahl der offenen Stellen hat einen Rekordwert erreicht. Warum ist das so?

Christa Zöchling