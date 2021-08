Was können die österreichischen Sommerschulen?

Wer wissen will, von welchen „Aufholprogrammen“ Bildungsverlierer am meisten haben, muss über die Grenzen blicken, sagt Barbara Herzog-Punzenberger, Professorin am Institut für Schulforschung an der Universität Innsbruck. Die österreichische Sommerschule komme im Lichte auswärtiger Befunde nicht gut weg: „In der aktuellen Ausgestaltung ist sie für Kinder vor allem eine Ferienbeschäftigung, die nichts kostet, und für Lehramtsstudierende eine gute Möglichkeit, sich in der Praxis zu bewähren. Man sollte nicht hoffen, dass sich damit Lernrückstände aufholen lassen. Dazu wissen wir zu gut, was es dafür braucht.“

Vier Stunden zehn Tage lang sind ein Minimalprogramm. Das Gros der internationalen Sommercamps ist ganztägig und zieht sich über mehrere Wochen. Auch das Personal ist entscheidend. Das Bildungsministerium setzt auf Studierende, die damit gelockt werden, dass ein Sommerschulen-Einsatz als Praxis für das Studium angerechnet wird. Anderswo arbeiten angehende Pädagoginnen an der Seite von Kollegen, die am Terrain kultureller Vielfalt ausgebildet sind. Das ist hierzulande selbst angesichts von 30 Prozent Kindern mit Migrationserfahrung in den Klassen (in Wien sind es 50 Prozent) keineswegs selbstverständlich, wie ein Anruf bei Beatrice Müller und Hannes Schweiger, die sich am Institut für Germanistik der Uni Wien auf „Deutsch als Zweitsprache“ spezialisiert haben, bestätigt: „Studierende im vierten Semester sind dafür nicht ausgebildet. Zu bewältigen wäre die Aufgabe nur im Tandem mit erfahrenen Lehrkräften, darauf wird jedoch keine Rücksicht genommen.“