Es ist furchtbar, aber nicht alles

Konflikte gehören dazu

Wie aber kommt das alles in der Praxis an, bei den Betroffenen, in den Islam-Vereinen? Eva Grabherr ist Integrationsexpertin in Vorarlberg und – „im Unterschied zu Spitzenpolitikern fast täglich mit Moscheen in Kontakt“, wie sie im profil-Interview sagt. Ihre Linie ist klar: Vereine und Gebetshäuser müssen sich beobachten und kritisieren lassen; die Islam-Landkarte aber lehnt sie genauso ab, wie eine populistische Politik auf Bundesebene. „Wenn man Muslime instrumentalisiert, um Bevölkerungsgruppen, die Ressentiments haben und eine starke Hand wollen, als Wähler zu binden, verlieren wir hier Menschen. Das wird uns allen auf den Kopf fallen“, warnt sie. Und das klingt natürlich auch wieder einigermaßen düster. Wenn man aber genau liest, versteckt sich zwischen ihren Zeilen auch ein wenig Zuversicht. Konflikte gehören zur „Beheimatung“ einer neuen, religiösen Gemeinschaft schlicht dazu, sagt die Integrationsexpertin.

Sind die gereizten Debatten letztlich ein gutes Zeichen dafür, dass sich Gastarbeiter und Ausländer einleben? „Auf jeden Fall auch das“ (Grabherr). Übrigens: Diese Einsicht ist ein noch älterer Hut als die Islam-Landkarte und findet sich in dem Soziologie-Klassiker „Etablierte und Außenseiter“ von Norbert Elias wunderbar beschrieben. Ich möchte Ihnen dieses 1965 erschienene Buch ans Herz legen, weil es – anders als die meisten Soziologie-Klassiker – gut lesbar ist und weil es helfen könnte, die Aufregungen der Gegenwart eine Spur gelassener zu nehmen.

Herzlich, Ihre Edith Meinhart