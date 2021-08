"Es ist nichts Ernstes." - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Sommergrippe überstanden.

"Sie bringt alles mit, was man haben muss." - SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner findet in ihrem einstigen Kritiker Georg Dornauer aus Tirol einen Unterstützer für die Spitzenkandidatur bei den nächsten Wahlen.

"Für viele Menschen ist es nicht mehr cool, sich der Sozialdemokratie zugehörig zu fühlen." - Peter Kaiser (SPÖ) benennt das Grundproblem.

"Wir biedern uns nicht an, wir bieten uns an." - Der Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio will weiter als Juniorpartner mit der ÖVP regieren.

"Man sagt: Okay, was ist jetzt wieder passiert, eine Flüchtlingswelle rollt auf uns zu - und hat eigentlich aus der Vergangenheit, nicht nur aus 15, auch davor, nichts gelernt. Und das ist in Wirklichkeit der Skandal." - Die Balkanroute ist offen, warnt Burgenland-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

"Während die Bundesregierung handelt, schürt Querulant Doskozil lediglich Ängste." - Und zwar wegen der Selbstprofilierung, meint Gaby Schwarz (ÖVP).

"2015 darf sich nicht wiederholen." - aber auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner warnt und fordert eine "Koalition der Betroffenen" auf EU-Ebene.