Österreichs Verhandler drohten vor 25 Jahren in Brüssel mehrfach mit Abbruch und Heimreise. Erst nach turbulenten drei Tage dauernden Marathonverhandlungen war am 1. März 1994 der Weg Österreichs in die EU frei. Bei einem „Zeitzeugengespräch“ des „Bürgerforum Europa“ und des „Vereins zur Dokumentation der Zeitgeschichte“ wurde am Mittwoch Abend in der „Raiffeisen Bank International“ über den Abschluss der Beitrittsverhandlungen Österreichs mit der EU vor genau 25 Jahren diskutiert.