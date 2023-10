Ex-Justizsektionschef Christian Pilnacek ist tot

Der langjährige Justizsektionschef Christian Pilnacek ist in der Nacht auf Freitag verstorben. Der 60-Jährige war in Österreichs Polit- und Medienlandschaft eine schillernde Figur. Er war viele Jahre einer der mächtigsten Beamten im Justizministerium, war dort Generalsekretär unter mehreren Ministern und galt als ausgewiesener Experte in seinem Fach, dem Strafrecht.