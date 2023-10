Instanz und Reibebaum: Ein Nachruf auf Christian Pilnacek

Christian Pilnacek war eine Instanz. Er war im Justizministerium mehr als 20 Jahre als Generalsekretär und Sektionschef unter Ministern verschiedener Couleurs tätig und galt darum als einer der mächtigsten Beamten des Landes. Die letzten Jahre hielt er die Funktion des Generalsekretärs inne. Er galt als ausgewiesener Experte in seinem Fach, dem Strafrecht. Er war Architekt der Reform der Strafprozessordnung 2008, sein persönliches Meisterwerk. Sie wird in Juristenkreisen noch immer als „Jahrhundertreform“ bezeichnet, die der bis dahin verstaubten Justiz einen Modernisierungsschub gab: Die Untersuchungsrichter wurden abgeschafft, die Staatsanwaltschaften gestärkt und als Organe der Gerichtsbarkeit verankert. Aber auch die Rechte von Opfern und Beschuldigten wurden deutlich ausgebaut.

Pilnacek war aber für manche aber auch ein Reibebaum. Mit dem Ex-Grünen Abgeordneten Peter Pilz lieferte er sich hitzige Schlagabtäusche, als Auskunftsperson in mehreren U-Ausschüssen hielt er nicht hinter dem Berg, was er von einzelnen Abgeordneten hielt. Und auch in seinem eigenen Ministerium geriet er in Konflikte, vor allem mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), deren Arbeitsweise er unverhohlen kritisierte. Der Kampf zwischen der Behörde und ihrem Vorgesetzen führte zu zahlreichen Ermittlungsverfahren – viele Stränge wurden eingestellt. Der Vorwurf, Pilnacek habe unerlaubt Informationen an eine Journalistin weitergegeben (es ging um eine Strafanzeige der WKStA gegen eine Journalistin wegen nicht genehmer Berichterstattung) wurde vor Gericht ausgetragen. Pilnacek wurde in allen Instanzen freigesprochen.

In der Auseinandersetzung mit der WKStA stellte sich die Grüne Justizministerin Alma Zadic auf die Seite der Antikorruptionsbehörde. Zuerst wurde Pilnaceks Supersektion geteilt, offiziell, um eine „Gewaltenteilung“ herzustellen – im Grunde ging es aber durchaus darum, Luft aus dem Konflikt zu nehmen. Pilnacek wurde daraufhin zum Leiter der Legistik-Abteilung bestellt. Barbara Göth-Flemmich übernahm die Sektion für Einzelstrafsachen.