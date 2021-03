Ex-Wochenblick-Mitarbeiter heuert bei exxpress von Richard Schmitt an

Nun macht Schmitt mit Schütz-Hieblinger gemeinsame Sache – er verspricht im Gespräch mit profil: „exxpress“ werde „gehobenen Boulevard“ liefern, die zukünftige Blattlinie beschreibt er als „bürgerlich-mittig“. Was das heißen soll? „Der Begriff ist überhaupt nicht schwammig. Wir sind weder rechts noch links, werden uns in der Mitte einer österreichischen Mehrheitsbevölkerung positionieren und dieser aus der Seele schreiben.“ Eine Million Euro stehen dafür pro Jahr zur Verfügung, 150 „Exklusiv-Artikel sind bereits für die nächsten Wochen vorbereitet“, sagt Schmitt. Mehrheitseigentümerin Schütz-Hieblinger selbst versuchte ihre ÖVP-Nähe in einem Interview zu relativieren: In ihrer Jugend habe sie die Grünen gewählt.

Gegen eine mittige Positionierung von „exxpress“ spricht allerdings die Personalauswahl: Das Medium, das in den nächsten Tagen online gehen soll, verstärkte sich ausgerechnet mit einem ehemaligen Mitarbeiter des „Wochenblick“; einem FPÖ-nahen Blatt, das am rechten Rand positioniert ist, Verschwörungstheorien und Angstmache inklusive. Beim „Wochenblick“ tobte sich der nunmehrige „exxpress“-Mitarbeiter ordentlich aus: „Der große Wirtschafts-Crash kommt. Ein tödliches Virus breitet sich über den Erdball aus. Die ‚Zombie-Apokalypse‘ scheint nahe“, schrieb er im Februar des Vorjahres im „Wochenblick“. Und zwei Monate später: „Der Euro ist gescheitert. Für die Gemeinschaftswährung sind die Stunden bereits gezählt – da sind sich die Experten einig.“ Das Ende der Währungsunion blieb aus, die „Zombie-Apokalypse“, was immer das sein soll, ebenso.