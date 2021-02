Großzügige Gönner hatten es schon einmal leichter: Wer hohe Summen an eine Partei überweist, muss sich viele unangenehme Fragen gefallen lassen. Zum Beispiel: "Was war der Grund für Ihre Spende?" Und: "Erwarten Sie dafür eine Gegenleistung?" Oder, schlimmer: "Steht diese Spende im Zusammenhang mit Ihrer Berufung in den Aufsichtsrat eines Staatsbetriebes?"



So ehrbar die Motive mancher Spender auch sein mögen: An ihnen haftet der Verdacht, sie würden sich Sonderbehandlung durch politische Amtsträger erkaufen. Schließlich gab es in der Vergangenheit den einen oder anderen Fall - Geld gegen Insidertipps, Gesetze, Interventionen und so weiter.



Kein Wunder also, dass Geldgeber, Spendenkeiler und Parteimanager nach kreativen Wegen suchen, Summen unbemerkt in den Einflussbereich von Parteien zu verschieben. Vorbei am Rechnungshof, wie das Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf Ibiza ausplauderte - und damit vorbei an der Öffentlichkeit.



Die gute Nachricht für alle, die gerne anonym die politische Landschaft pflegen und pflügen: Es gibt noch immer genügend Gesetzeslücken. profil kennt sechs legale, halblegale und illegale Tricks für Polit-Mäzene, die Wert auf Diskretion legen. Das Risiko, dabei erwischt zu werden: äußerst gering.