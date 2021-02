Faßmann schließt Testlücke

Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Schulen schließt Unterrichtsminister Heinz Faßmann die Testlücke. Bisher wurden Volksschüler nur Montag und Mittwoch getestet. Den testlosen Freitag nahm er als „kleines, erhöhtes Risiko“ in Kauf. Künftig sollen die Volksschüler doch auch freitags einen Nasenbohrertest erhalten. Lehrer, die bisher am Montag getestet wurden, erhalten künftig einen weiteren Test in der Woche.