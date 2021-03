Fernweh und Heimweh

Sevgi und Ali - so heißen meine Neffen. Sevgi wird bald ein Jahr alt. Er ist äußerst lebendig und liebt es, seiner Mutter die Kürbisse aus Omas Garten stückweise in den Mund zu stecken. Ali ist erst ein paar Wochen alt, hat riesige Backen und einen recht grantigen Blick - fast wienerisch. Beide leben in der Türkei. Ich kenne sie nur von Fotos, Videos und Erzählungen. Im Sommer 2019 habe ich meine Familie das letzte Mal in Sakarya am Schwarzen Meer besucht. Mein Heimweh oder Fernweh, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ist mittlerweile drückend. Und damit bin ich nicht alleine.