Finanzminister: „Beinhart gefällt mir nicht, aber streng muss ich sein“

Herr Bundesminister, Sie haben davon gesprochen, dass den Österreicherinnen und Österreichern aufgrund der Budgetkonsolidierung zwei harte Jahre bevorstünden. Der Präsident des Fiskalrats, Christoph Badelt, sagt, es wäre irreführend, wenn die Regierung jetzt so tut, als ob die Welt bald wieder heil wäre. Führen Sie uns alle in die Irre?

Schlimmer als jetzt wird es also nicht mehr? Marterbauer Wir werden mit dem Doppelbudget noch nicht unter ein Defizit von drei Prozent des BIP kommen. Aber wir werden keine riesigen Konsolidierungspakete wie 2025 und 2026 mehr benötigen. Also sind es doch bloß zwei harte Jahre. Dann waren alle, inklusive der Medien, hysterisch. Marterbauer Ich würde weder die Medien noch den Fiskalratspräsidenten hysterisch nennen. Ich bin selbst lang im Fiskalrat gesessen. Es ist gut, dass mahnende Stimmen auch weiterhin erhoben werden.

Mit der Budgetkonsolidierung steckt die Regierung nun so richtig im Realitätscheck. Die Honeymoon-Phase ist vorbei. Marterbauer Alle sind in der Realität angekommen, in jedem Ministerium wird gespart. Das sind zum Teil Einsparungsmaßnahmen, die über die Schmerzgrenzen hinausgehen. Es werden auch Vorhaben, die durchaus sinnvoll sind, aufgeschoben oder redimensioniert. In diesem Sinne sind wir in der Realität der knappen Kassen angekommen.

© Alexandra Unger / profil © Alexandra Unger / profil Realitäts-Check "Wir sind in der Realität der knappen Kassen angekommen", sagt Finanzminister Markus Marterbauer. Die Staatskassen sind leer, die Schulden immer höher. Dabei bräuchte gerade jetzt eine deftige Finanzspritze, um die lahme Konjunktur wieder anzukurbeln.

Es soll in der Dreierkoalition ja ordentlich geknirscht haben. Marterbauer Ich habe die Politik bislang nur von außen beobachtet, aber ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass so umfangreiche Einsparungen vorgenommen wurden, ohne dass die Auseinandersetzungen darüber in der Öffentlichkeit stattfanden. Das waren harte Verhandlungen, bei denen wir zum Teil auch aufgestanden und übereingekommen sind, dass wir besser zu einem späteren Zeitpunkt weiterreden. Sie wirken so freundlich. Aber offenbar verfügen Sie über ausreichend Härte und Strenge im Umgang mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Regierung. Marterbauer Es geht gar nicht anders. Man kann nicht 8,7 Milliarden Euro 2026 einsparen, ohne dass es jemand merkt. Das ist schmerzhaft, aber mein Job ist es, das Budget zu sanieren. Und deshalb kann ich in dieser Frage gar nicht weich sein. So schnell geht die Verwandlung vom Wissenschafter zum beinharten Minister. Marterbauer Das Wort „beinhart“ gefällt mir nicht, aber streng muss ich sein, sonst bringt man dieses Volumen nicht zusammen. Wir sanieren das Budget ja nicht um der Sanierung willen, sondern damit uns die Zinskosten nicht davonwachsen. Aber wir konsolidieren es primär, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann, vom Kindergartenangebot bis zur Pflege. Wir versuchen, uns wieder jene Spielräume zu schaffen, die wir im Moment nicht haben.

Man muss aber auch die schlechte österreichische Wirtschaftspolitik in den vergangenen Jahren ansprechen. Die Teuerungskrise haben wir im europäischen Vergleich schlechter bewältigt. Finanzminister Markus Marterbauer über die Performance der Vorgängerregierung während der Teuerungskrise

Wer aus der Vorgängerregierung trägt mehr Schuld an der Budgetmisere? Die ÖVP mit der „Koste es, was es wolle“-Politik, die schon während der Corona-Krise Milliarden ohne Gegenfinanzierung in die Wirtschaft gepumpt hat? Oder die Grünen, die ebenfalls Milliarden ohne Gegenfinanzierung für die grüne Transformation ausgegeben haben? Marterbauer Zunächst muss man sagen, dass wir heuer ohne Sanierungsmaßnahmen ein noch höheres Defizit als die geplanten 4,5 Prozent des BIP hätten. Wenn die Wirtschaft drei Jahre lang in der Rezession ist, dann wirkt sich das klarerweise auf die Staatseinnahmen aus. Man muss aber auch die schlechte österreichische Wirtschaftspolitik in den vergangenen Jahren ansprechen. Die Teuerungskrise haben wir im europäischen Vergleich schlechter bewältigt. Warum haben wir uns schlechter geschlagen? Marterbauer Auf die Covid-Krise hat die damalige Regierung mit Subventionen für die Unternehmen reagiert, in der Teuerungskrise mit Transfers an die privaten Haushalte. Das Budget wurde dadurch strapaziert, die hohe Inflation blieb trotzdem. Im Unterschied zu anderen Ländern wurde in Österreich nicht regulatorisch in die Preise eingegriffen. Die Steuersenkungen der vergangenen Jahre wie der Ausgleich der kalten Progression waren vielleicht im Einzelnen durchaus begründet, aber nicht gegenfinanziert. Dazu kam die schlechte Wirtschaftsentwicklung. All das hat bewirkt, dass das Budget völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Dem früheren Finanzminister Magnus Brunner fehlten offenbar die Härte und Strenge des Markus Marterbauer. Marterbauer Möglicherweise hat er zu selten Nein gesagt.

© Alexandra Unger © Alexandra Unger Gute Zeiten, schlechte Zeiten Marterbauer gilt als linker Ökonom und Keynsianer. Jetzt muss er genau das tun, was er jahrelang kritisiert hat: sparen in der Krise. "Eigentlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um das Budget zu sanieren. Wir müssen es dennoch tun, weil sonst die Gefahr viel zu hoch ist, dass unsere Zinssätze und damit unsere Zinslast weiter steigen", sagt er im profil-Interview.

Als überzeugter Keynesianer müssten Sie jetzt mit höheren Staatsausgaben die Wirtschaft ankurbeln. Stattdessen haben Sie die undankbare Aufgabe, ein massives Sparpaket zu schnüren. Marterbauer Eigentlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um das Budget zu sanieren. Wir müssen es dennoch tun, weil sonst die Gefahr viel zu hoch ist, dass unsere Zinssätze und damit unsere Zinslast weiter steigen. Ein Prozentpunkt mehr auf unsere Staatsschuld kostet uns mittelfristig vier Milliarden Euro. Damit kann man 80.000 bis 100.000 Pflegekräfte oder Elementarpädagogen anstellen. Das Sparpaket ist aber durchaus konjunktur- und beschäftigungsschonend. Wir sparen viel Geld ein, aber wir betreiben keine Austeritätspolitik. Die erhöhte Stabilitätsabgabe der Banken hat null Effekte auf die Konjunkturentwicklung, der Energiekrisenbeitrag der Versorger maximal einen geringen. Na ja, wenn jetzt Investitionen wie etwa in den Ausbau der Bahn oder Renovierungen von Bahnhöfen verschoben werden, hat das schon einen negativen Effekt auf die Konjunktur. Marterbauer Es gibt sicher eine Reihe von investiven Bereichen, die konjunkturrelevant sind. Ich kann aber nicht acht Milliarden im kommenden Jahr konsolidieren, ohne dass die Wirtschaft das merkt. Doch unser Bemühen, die Konjunktur möglichst zu schonen, ist massiv. Bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 wird das flexible Drittel der kalten Progression nicht mehr ausbezahlt. War ihre Abschaffung durch Schwarz-Grün ein Fehler? Marterbauer Im Nachhinein gesehen war es natürlich ein Fehler, die kalte Progression ohne eine Gegenfinanzierung auszugleichen. Das kostet Milliarden, gerade bei hohen Inflationsraten. Die Regierung wird auch die automatische Valorisierung der Familienleistungen aussetzen. Welche davon sind betroffen? Marterbauer Die Anpassung bei hoher Inflation war sinnvoll, aber wir können uns viele dieser Maßnahmen einfach nicht mehr leisten. Und wichtig ist: Die Familienleistungen bleiben erhalten. Wir heben sie nur nicht weiter an. Aus meinem Ressort betrifft das den Kinderabsetzbetrag. Das heißt, auch Sozialhilfe und Mindestsicherung könnten in der Folge vielleicht nicht mehr oder nicht mehr komplett an die Inflation angepasst werden. Allgemein müssen Sparmaßnahmen bei den untersten Einkommen Ihnen als Sozialdemokrat besonders wehtun. Marterbauer Als Sozialdemokrat stört mich natürlich, wenn untere Einkommen stark betroffen sind, deshalb versuchen wir, die Einschnitte für die untersten Einkommen oder Armutsbetroffenen wieder abzumildern. Eine der am stärksten von Armut betroffenen Gruppen sind die Alleinerziehenden. Hier planen wir Hilfen in Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschuss. Die größten Härten versuchen wir abzufedern.

Es kann ein Sparpaket nicht so gestaltet sein, dass die breite Masse der Bevölkerung nichts merkt. Alle werden es spüren. Markus Marterbauer stimmt alle Bevölkerungsgruppen auf Einschnitte ein.

Und die Mittelschicht zahlt wieder drauf. Marterbauer Es kann ein Sparpaket nicht so gestaltet sein, dass die breite Masse der Bevölkerung nichts merkt. Alle werden es spüren. Und ich glaube, dass dies ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis ist. Eine Budgetsanierung kann nur funktionieren, wenn die Menschen sich sicher sein können, dass alle betroffen sind. Und dass die Sanierungslasten gerecht verteilt sind. Das sind die politischen Voraussetzungen, damit das Sanierungspaket, so hoffe ich jedenfalls, Unterstützung in der breiten Bevölkerung findet. In Ihrer Budgetrede am 13. Mai müssen Sie auch gute Laune verbreiten und die Zuversicht stärken, damit die Österreicher wieder mehr konsumieren. Marterbauer Ich teile die Einschätzung, dass eines unserer zentralen Probleme die enorme Verunsicherung ist. Die Haushalte haben wieder das verfügbare Einkommen wie vor der Teuerung erreicht. Aber der Konsum bleibt relativ schwach, und die Sparquote steigt. Das gilt auch für die Unternehmen. Diesen geht es von der Liquiditätssituation her nicht so schlecht. Aber sie investieren nicht. Das ist ein Riesenproblem. Allerdings fehlt dem Staat das Geld, um Konsum und Investitionen zu fördern. Das heißt, der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Knill, jammert ein bisschen zu viel für Ihren Geschmack. Marterbauer Natürlich gibt es einen Rückgang der Industrieproduktion. Wenn ich die Standortqualität beurteilen will, sollte ich aber nicht nur auf die vergangenen zwei, drei Jahre schauen. Die österreichische Industrie hat sich in den vergangenen 20, 25 Jahren enorm entwickelt. Unsere Industrieproduktion liegt um mehr als 60 Prozent höher als im Jahr 2000, die deutsche bloß um 15 Prozent. Wir haben einen starken Industriestandort, der jetzt zweieinhalb Jahre in der Rezession war. Also jammert die Industrie auf hohem Niveau? Marterbauer Wir jammern auf hohem Niveau, und ich bin angesichts der nunmehrigen zarten Erholung eigentlich sehr zuversichtlich, was die industrielle Entwicklung betrifft. Das gesamtstaatliche Defizit wäre ohne die Schulden der Länder und Gemeinden deutlich geringer. Wo genau sollen die Gebietskörperschaften jetzt sparen? Marterbauer Ich werde den Ländern und Gemeinden nicht öffentlich ausrichten, wo sie zu sparen haben. Aber wir verhandeln ab Juni im Stabilitätspakt, wie der Defizitpfad von Ländern und Gemeinden aussehen kann. Die schlechte wirtschaftliche Entwicklung trifft alle Gebietskörperschaften. Vor allem die Gemeinden haben rasch wachsende Ausgaben bei Pflege, Kindergärten, Personal und Energie. Können sich die Gemeinden die flächendeckende Kinderbetreuung noch leisten? Marterbauer Der flächendeckende Ausbau der Kindergärten ist eines der wichtigsten Projekte. Nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch wirtschaftspolitisch. Beim zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr stellt der Bund Zusatzmittel zur Verfügung. Aber dennoch bleibt die Finanzsituation vieler Gemeinden angespannt. Und die Bürger merken das Funktionieren des Staates ja vor allem auf der Ebene der Gemeinde: bei den sozialen Diensten, beim Kindergarten, bei der Nachmittagsbetreuung in der Schule, beim Freibad. Dort wird der Wohlfahrtsstaat wahrgenommen. Sie schlagen vor, den kleinen Gemeinden die Volksschulen zu sperren und mit Schulen in Nachbargemeinden zusammenzulegen. Marterbauer Wie gesagt, ich mache keine öffentlichen Zurufe. Aber Fakt ist, dass es für kleine Gemeinden irrsinnig teuer sein kann, Schulen mit nur wenigen Kindern aufrechtzuerhalten. Wenn man das mit den Nachbargemeinden besser koordiniert, wird es vielleicht billiger, und man kann zusätzlich die Nachmittagsbetreuung anbieten, und allen wäre geholfen. Die Vorgängerregierung hat bereits die Lohnerhöhungen für den öffentlichen Dienst für 2026 festgelegt. Aus Sicht des Fiskalrats war das „keine gute Idee“. Es gibt schon Debatten, den Abschluss wieder aufzuknüpfen, vielleicht im Herbst mit den nächsten Verhandlungen. Marterbauer In Österreich ist es ein großer Vorteil, dass die Löhne kollektivvertraglich verhandelt werden. Nur so kann man auf die gesamte Wirtschaft Rücksicht nehmen. Dieser zweijährige Abschluss der letzten Regierung für den öffentlichen Dienst ist deshalb nicht besonders passend gewesen, weil sie davon ausgegangen ist, dass es 2025 und 2026 einen Aufschwung geben wird. Würde man erst heuer die Bezüge für nächstes Jahr verhandeln, hätte man das beachten können. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Also werden Sie die Löhne nicht neu verhandeln? Marterbauer Wir werden einen guten Austausch mit den Interessenvertretungen der öffentlich Beschäftigten führen. Dort war, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, die Einsicht immer sehr groß. Die Gewerkschaft wird vor Ihrem Ministerium aufmarschieren, wenn Sie im öffentlichen Dienst niedrige Lohnabschlüsse durchdrücken wollen. Marterbauer Der öffentliche Dienst hat seine Verantwortung bei notwendigen Budgetkonsolidierungen immer wahrgenommen. Wenn man mit gegenseitiger Wertschätzung in die Verhandlungen geht, wird es eine Lösung geben.

© Alexandra Unger / profil © Alexandra Unger / profil Pensionsprobleme? "Wir haben kein langfristiges Problem bei der Pensionsfinanzierung, sondern aufgrund der schlechten Wirtschaftsentwicklung kurzfristig in dieser und der nächsten Legislaturperiode. Die Einnahmen aus den Beiträgen der Versicherten hängen an der Beschäftigung und den Einkommen", meint der Finanzminister im Interview. Dem würden einige andere Ökonomen wohl widersprechen.