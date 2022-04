Florian Scheuba auf Spurensuche: „Ich steige nicht runter“

profil: Daniel Kehlmann schreibt im Vorwort zu deinem Buch: „Wer dieses Buch liest, wird Österreich sehr genau kennenlernen, das ist unvermeidlich.“ Das könnte zu der Annahme verleiten, dass wir als Gesellschaft Postenschacher, Absprachen, Sideletter, Inseratenkorruption, Amts- und Machtmissbrauch erdulden, weil wir halt so sind. Was so natürlich auch nicht stimmt.

Scheuba: In dieser generalisierenden Form ganz sicher nicht. Schon der Satz: „So sind Politiker“ wäre unpassend, ich würde den niemals verwenden.

profil: „Das hat es doch immer schon gegeben“: Den Satz haben wir in jüngerer Vergangenheit öfter einmal gehört. So als universelles Erklärmodell für alles, was im politischen Betrieb schiefläuft.

Scheuba: Und ist es deshalb wurscht? Dass es in Österreich zumindest einen Zeitungsherausgeber gibt, der Pressefreiheit mit Erpresserfreiheit verwechselt, ist nicht wurscht. Dass ich als Steuerzahler einen Beitrag dazu leisten durfte, damit das Finanzministerium Sebastian Kurz in der käuflichen Gratiszeitung „Österreich“ von Wolfgang Fellner gut aussehen ließ, ist auch nicht wurscht. Die Feststellung, dass dies oder jenes irgendwie schon früher so war, rechtfertigt oder entschuldigt nichts. Das ist ja keineswegs nur ein Thema der ÖVP. Wenn ich da an die Inseratenpolitik der Wiener SPÖ denke …

profil: Und richtigerweise war es bereits Werner Faymann gewesen, der die Liebe zum Boulevard mit Millionen Euro Inseratengeld aus Steuermitteln unterfüttert hatte. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, ergibt das: Wo kein Richter, da kein Urteil, da kein strafbares Handeln. Und was darüber hinaus immer schon so war, kann auch so bleiben.

Scheuba: Das ist ein wirklich gefährlicher Spin, weil er wieder generalisiert. Sogar Strache zeigt sich im Ibiza-Video zur Differenzierung fähig. Zuerst sagt er „Novomatic zahlt alle“, später dann „Novomatic zahlt an alle drei“.