ÖVP-U-Ausschuss: Abläufe statt Erkenntnisse

30 Jahre lang habe er sich gefragt, wie es sich auf der anderen Seite eines U-Ausschusses anfühle. Jetzt weiß er es: „Ganz okay“. Denn ob als Abgeordneter oder als Auskunftsperson ging es ihm in einem U-Ausschuss stets um eines: „Die Wahrheit“. „Okay“ findet Pilz auch einen anderen Rollenwechsel. Bis 2019 war er Politiker, jetzt nennt er sich „Journalist“ und „Herausgeber einer kleinen Online-Tageszeitung“. Das Berufsbild ist das gleiche: Aufdeckung und Anklage tatsächlicher und behaupteter Missstände. Auf seiner Plattform „Zackzack“ veröffentlichte Pilz in den vergangenen Wochen die so genannten „BMI-Chats“. Es handelt sich dabei um ein Konvolut aus Textnachrichten vom Handy des früheren Kabinettschefs einer Reihe von ÖVP-Innenministern, Michael Kloibmüller. Diese zeigen, wie Posten im Bereich des Innenministeriums nach Interventionen an ÖVP-Günstlinge gingen.

Eine Zusammenfassung der Chats übergibt Pilz dem U-Ausschuss. Danach folgt die Befragung, die Pilz bald zu einer Serie von Monologen umfunktioniert, die allerdings nicht vom Postenschacher handeln, sondern von seiner Rolle bei dessen Aufdeckung; und von den Versäumnissen des Bundeskriminalamts; und von Skandalen in der Justiz. Genau genommen referiert der Journalist Pilz den Inhalt seiner „Zackzack“-Website, nur ausführlicher. Auf eine kleine Ermahnung der Vorsitzenden Doris Bures, „in sich zu gehen“, gesteht Pilz: „Ich versuche mich zu erinnern, wie sehr mich als Abgeordneter Auskunftspersonen nervten, die zu lange redeten.“ Die Einsicht führt allerdings zu keiner Verhaltensänderung.

Spannend wird es, als die ÖVP Pilz befragt. Wie Pilz die Informationen vom Kloibmüller-Handy erhielt, will er dabei nicht verraten, weil: Redaktionsgeheimnis. Wann genau er die Informationen erhielt? Redaktionsgeheimnis. Seit wann er einen früheren Verfassungsschutz-Beamten, der unter Verdacht steht, ihm die Infos übergeben zu haben, kenne? Redaktionsgeheimnis. Ob er in einer Chat-Gruppe mit dem Beamten war? Redaktionsgeheimnis.