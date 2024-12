Verzögerte Auslieferung von FPÖ-Abgeordneten: Absicht oder Panne?

Aus dem Protokoll geht hervor, dass Rosenkranz weder persönlich noch in seiner Funktion als Vorsitzender der Parlamentsverwaltung Verantwortung für den Fehler übernimmt. Nach der Darstellung des Nationalratspräsidenten ging das Schriftstück der Staatsanwaltschaft am parlamentsinternen Postweg auf mirakulöse Weise verloren. Schuld daran müssen also die Mitarbeiter von Expedit und Poststelle des Parlaments sein.

Am 5. Dezember wurde der Fall in der so genannten Präsidialkonferenz (bestehend aus den drei Nationalratspräsidenten, Vertretern der Parlamentsklubs und dem Parlamentsdirektor) besprochen. profil liegt das Konferenzprotokoll vor.

Der Ablauf, wie er von Rosenkranz in der Präsidialkonferenz geschildert wird: Am 20. November trifft das Schreiben der Staatsanwaltschaft in der Poststelle des Parlaments ein und wird an das Büro von Rosenkranz weitergeleitet. Dort wird es geöffnet, im Postbuch vermerkt und noch am selben Tag in das Ausgangspostfach des Präsidentenbüros gelegt. Von dort hätte es von Expeditmitarbeitern abgeholt und in die Nationalratskanzlei gebracht werden sollen, wo es allerdings nie einlangt.

Was in den anderen Klubs für Erstaunen sorgt: Im Regelfall wird ein Auslieferungsersuchen von der Nationalratskanzlei umgehend an die betroffenen Abgeordneten und zwei Tage später auch an alle anderen Mandatare weitergeleitet. Entsprechend rasch wird es zum allgemeinen Gesprächsthema im Hohen Haus.