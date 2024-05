FPÖ-Finanzaffäre Graz: „Wie soll ich allein 700.000 Euro gefladert haben?“

Hunderttausende Euro aus Mitteln des Gemeinderatsklubs der Grazer Freiheitlichen sollen laut Verdachtslage veruntreut worden sein – profil berichtete ausführlich. Matthias Eder, ein Funktionär der mittleren Parteiebene, erstattete im Herbst 2021 Selbstanzeige und betonte, er habe im Alleingang 700.000 Euro veruntreut. Doch diese Einzeltäterversion kommt nun gehörig ins Wanken: „Natürlich war ich das nicht allein. Wie soll ich allein 700.000 Euro gefladert haben? Wer glaubt das?“, soll Eder vor zwei Wochen einer Abordnung der Grazer FPÖ-Abspaltung KFG in vertraulichem Rahmen gesagt haben. KFG-Chef Alexis Pascuttini hat dies mittlerweile der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gemeldet, die in der Causa ermittelt. Die Eingabe samt Transkript liegt profil vor.

„Zumal ich an diesem Abend stark alkoholisiert war, fehlt mir über weite Strecken die Erinnerung“, erklärt Eder dazu auf Anfrage. Er habe in diesem Zustand gegenüber Pascuttini und Co. „alles Mögliche gesagt“ und könne nur mutmaßen, die Aussage getätigt zu haben, „um selbst in einem besseren Licht dazustehen“. Richtig sei aber jedenfalls, „dass die von mir eingebrachte Selbstanzeige vom 5. November 2021 vollinhaltlich der Wahrheit entspricht“. Eder will also weiterhin allein gehandelt haben.