FPÖ-Landesräte inserierten um über 100.000 Euro im rechten „Wochenblick“

Ungeklärt ist bis heute, wie sich die 2016 gegründete Zeitung genau finanziert. Geldgeber sollen dem Blatt 850.000 Euro im Jahr überweisen, ihre Identität wird geheimgehalten.

Einen Finanzierungsstrom des „Wochenblick“ legte nun der grüne Klubobmann im oberösterreichischen Landtag, Severin Mayr, offen: Er stellte parlamentarische Anfragen an die drei FPÖ-Landesräte in Oberösterreich und fragte, um welche Summen sie im „Wochenblick“ inserierten. Die Antworten trudelten Anfang der Woche ein und liegen profil und den „Oberösterreichischen Nachrichten“ vor. Demnach inserierte Vize-Landeshauptmann und FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner in den Jahren 2018 bis 2021 um 67.000 Euro im „Wochenblick“, davon entfielen knapp 24.000 Euro auf das Wahljahr 2021. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner schaltete in den vier Jahren Anzeigen über 24.000 Euro, Sicherheitslandesrat Wolfgang Klinger (und sein Vorgänger Elmar Podgorschek) über weitere 12.000 Euro. Insgesamt also stolze 104.000 Euro, die aus blauen Regierungsbüros in Oberösterreich an das Rechtsaußen-Medium flossen. Beworben wurden in Inseraten etwa die Wohnbeihilfe, die oberösterreichische Familienkarte oder die „krisensichere Trinkwasserversorgung“.