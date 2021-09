Mails belegen: FPÖ arbeitete eng mit Agentur eines Rechtsextremen zusammen

Was ist so schlimm an Magnet, dass Haimbuchner das extra betonen muss? Vielleicht liegt es an rassistischen Aussagen Magnets, die er in einem Interview äußerte: „Ich bin weißer Europäer, und ich möchte als solcher überleben.“ Vielleicht liegt es aber auch an Magnets Verschwörungstheorien: Corona bezeichnet er als „Fake“ und „Diktatur“, wiederholt rief er dazu auf, Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskentragen und Impfungen zu verweigern. Sein Gedankengut verbreitet er über Rechtsaußen-Medien.

Verständlich, dass Haimbuchner bei so einem Mann offiziell nicht allzu stark anstreifen will.

Inoffiziell sieht die Sache freilich anders aus, wie Mails belegen, die profil und dem Blog „Stoppt die Rechten“ des grünen Ex-Nationalrates Karl Öllinger vorliegen. Die Herkunft der Mails ist uns nicht bekannt. Sie wurden uns zugespielt. Die Nachrichten zeigen, dass Magnets Agentur, die Medienlogistik, seit spätestens Mai 2019 mit der FPÖ Oberösterreich zusammenarbeitet. Die Werbeagentur betreut Facebook-Fanpages der FPÖ-Landesräte in Oberösterreich – und produziert professionelle Wahlkampfvideos für die blaue Landespartei. Etwa für den Nationalratswahlkampf 2019.