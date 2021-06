FPÖ-Machtkampf: "Im Übrigen gibt es keine Obmann-Debatte"

profil: Es muss keine Neuwahlen geben. Sie räsonierten über ein Bündnis von SPÖ, Grünen, NEOS und FPÖ zur Ablöse von Kanzler Kurz.

Kickl: Eine solche Kooperation schafft neue Optionen. Derzeit hat die ÖVP mit einem Drittel Stimmenanteil die absolute Macht in Händen. So kann sie darüber bestimmen, wann Neuwahlen sind. Die ÖVP ist auch in der angenehmen Situation, sich den Koalitionspartner aussuchen zu können. Diese Machtposition muss man irgendwann einmal durchbrechen. Und das geht eben nur, wenn alle anderen Parteien zur Zusammenarbeit bereit sind.

profil: Klingt schlüssig, aber eines übersehen Sie: Nach Neuwahlen wären gerade Sie der Garant dafür, dass die ÖVP an der Macht bleibt, weil niemand aus den anderen Parteien mit Ihnen als Person kooperieren will.

Kickl: Da sind Sie nicht ganz am letzten Stand. In vielen Bereichen funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den anderen Parteien und dem FPÖ-Klub unter meiner Führung ausgezeichnet, etwa im Ibiza-Untersuchungsausschuss.

profil: Sie wollen mir weismachen, dass linke SPÖ-Politiker mit rechten FPÖ-Abgeordneten können?

Kickl: Es ist ja keine Liebesheirat. Es geht um übergeordnete gemeinsame Interessen der Republik.