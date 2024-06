Inseratenaffäre: Wie Blaue schalten, wenn sie walten

Es ist schade, aber zur Kenntnis zu nehmen, dass ihr Wort - bezüglich Mölzer statt Stadler - leider nicht zählt! Aber sie können auch nicht länger erwarten, dass wir Stadler - mit seinem pathologischen Hass gegen uns - in ihrer Sendung unterstützen. Das soll dann bitte er mit Inseraten in Zukunft machen!

Fellner versuchte zu beruhigen: Mölzer sei auf Urlaub, daher sei Stadler eingesprungen. Grundsätzlich fand der „oe24“-Herausgeber: „etwas mehr Dankbarkeit und Kooperation wäre angesagt wenn ich ihren Wunsch-diskutanten sofort (!) auf den Sender hole“. Strache wollte sich auf das Wort des Medienmachers verlassen können – „ohne ausreden und ohne wenn und aber“. Fellner: „von mir ist Fairness und Kooperation im Übermaß gegeben.“

Die Versöhnung

„Wenn in Austausch mit einem Verleger besprochen wird, was in seinem Programm erscheint und das mit finanzieller Unterstützung aus Steuergeld verbunden wird, ist das lupenreine Inseratenkorruption“, sagt Kaltenbrunner. Ein solcher Deal zwischen einer Partei und einer Zeitung wäre zwar das Gegenteil von unabhängigem Journalismus, aber per se noch nicht strafbar. Dafür müsste öffentliches Geld missbraucht werden. Zum Beispiel jenes von Ministerien.

Doch am 23. April 2019 schrieb Strache erneut den blauen Ministern Kickl, Hofer, Kunasek und Hartinger-Klein sowie FPÖ-Generalsekretär Vilimsky und einem Kabinettsmitarbeiter: „Bitte weiter bei Fellner schalten. Wir haben es geklärt! Er kommt uns entgegen! Lg“ In einem Bericht an die Oberstaatsanwaltschaft erhebt die WKStA deswegen den konkreten Vorwurf, dass die blauen Minister Inseratenschaltungen ihrer Ministerien in der Mediengruppe „Österreich“ beauftragt hätten – auf Anweisung Straches. Was sagt Fellner dazu? „Für die Befindlichkeit von Herrn Strache, die er zu später Stunde in SMS gegossen hat, bin ich definitiv nicht zuständig“, erklärte Wolfgang Fellner Vorwürfe der Inseratenkorruption gegenüber dem „Standard“ für „völlig absurd“: Es habe niemals Absprachen gegeben. Auch die FPÖ wies die Vorwürfe zurück und betonte, Werbeaufträge an Medien seien „ausschließlich aus sachlichen Gründen vergeben worden“.

Regeln für Rechte

Wer schaltet wann, wo, in welcher Höhe Inserate? Kickl allein vergab als Innenminister rund 19.000 Euro an die mittlerweile eingestellte rechtsextreme oberösterreichische Wochenzeitung „Wochenblick“. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum warb Kickl laut Medienhaus Wien um 8700 Euro im „Standard“ und laut Medientransparenzdatenbank um 10.000 Euro im profil. Insgesamt flossen 2018 und 2019 derweil laut parlamentarischen Anfragebeantwortungen rund 100.000 Euro an Steuergeld aus FPÖ-geführten Ministerien an rechte und rechtsextreme Medien.