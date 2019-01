FPÖ-Vize Haimbuchner: Abgelehnte Asylwerber "sollen Lehre fertig machen dürfen"

Peter Eberl (pete7) vor 8 h

I a lustiger Vorschlag - es würden auf einmal alle deren Asylantrag abgelehnt wurde, eine Lehre anstreben, machen sie die fertig hauens ab ins Ausland - und wir haben die Kosten gehabt und schaffens die Lehre nicht, dann bleibens a da, weils eh schon so lang bei uns sind. Dafür werden die Gutmenschen sorgen. Thats it!! Was den Moser betrifft - da hat der Blaue völlig recht.