Freiheitliche Corona-Politik: Blaues Bangen

Mit Aussagen wie diesen fand Kickl nicht nur bei Maßnahmengegnern, sondern auch bei Corona-Leugnern und Verharmlosern offene Ohren. Spekulationen, dass der Fall Haimbuchner etwas an der Parteilinie ändern würde, trat Herbert Kickl offensiv entgegen: „Wenn ein FPÖ-Politiker mit dem Auto verunglückt, werde ich deshalb nicht das Autofahren verteufeln“, tönte der Klubobmann bei einer Pressekonferenz. Schwere Verläufe seien „im Einzelfall immer tragisch“, dennoch könne die Politik, „die für das Gesamte im Land verantwortlich ist“, nicht dazu übergehen, „das Kind mit dem Bade auszuschütten“. Die FPÖ würde Corona nicht verharmlosen oder leugnen, ist Kickl überzeugt.

Hinter den Kulissen sorgt Kickls Rhetorik in der Partei aber zunehmend für Irritationen. In der oberösterreichischen Landespartei will man seine Autounfall-Aussagen gleich gar nicht kommentieren. In den „Oberösterreichischen Nachrichten“ ortete der Welser Bürgermeister Andreas Rabl – der Haimbuchner derzeit vertritt – jedenfalls kommunikativen „Gesprächsbedarf“. Inhaltlich solle es vorerst aber keine Änderungen an der Corona-Politik geben. „Das wäre auch nicht im Sinne vom Manfred“, sagt ein Vertrauter Haimbuchners.

Der oberösterreichischen FPÖ stehen heuer Landtagswahlen bevor. Für parteiinterne Kritik habe zuletzt auch das Verhalten von FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch gesorgt, erzählen Funktionäre. Belakowitsch hatte auf Facebook Fake News über Tausende Tote nach Impfungen geteilt. „Ich würde mir wünschen, dass wir uns auf die Maßnahmen der Regierung konzentrieren und keine medizinischen Debatten führen. Da können wir nur verlieren“, sagt ein Mitglied des Bundesparteivorstandes zu profil. Die Stoßrichtung der FPÖ ist derzeit klar: Die Regierung stifte mit unübersichtlichen Maßnahmen Verwirrung und Chaos. Gleichzeitig steckt die Haltung der Freiheitlichen voller Widersprüche: Man kampagnisiert gegen den „Impfzwang“, prangert aber Versäumnisse bei der Impfstoffbeschaffung an; man kritisiert die Toten in den Altersheimen, will die Senioren aber gleichzeitig nicht abschotten.