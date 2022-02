Fritz Mandl: Salonputschist und Austrofaschist

Die Ungarn sollten als Scheinkäufer auftreten, die österreichische Grenzpolizei mitspielen und Mussolini italienische Waffen beisteuern. Der Rest käme aus Mandls Fabrik in der Schweiz. Die ganze Lieferung sollte in Hirtenberg zusammenlaufen und von dort aus verteilt werden. Im ersten Anlauf wurde nichts daraus. Verteidigungsminister Carl Vaugoin, ein Christlich-Sozialer, hatte gezögert. „Zu ängstlich, zu parlamentarisch“, hieß es. Vaugoin blieb nicht lang im Amt.

Selbst den christlich-sozialen Kanzler Engelbert Dollfuß schätzten Mandl und Starhemberg für zu gemäßigt ein, um eine faschistische Diktatur zu errichten. Er sollte weggeputscht werden. Doch in Dollfuß hatten sie sich geirrt. Entgegen früheren Aussagen – „Ich bin doch kein Faschist“ – war Dollfuß durchaus gewillt, bei der Aushebelung der Demokratie mitzumachen.

Er versprach Mandl & Co, seine schützende Hand über die verbotenen Waffenlieferungen zu halten. Am 8. Jänner 1933 hob die sozialdemokratische „Arbeiter-Zeitung“ die „Hirtenberger Waffenaffäre“ auf die erste Seite. Schlagzeilen in ganz Europa befeuerten die Kriegsangst. In Deutschland war die NSDAP in Wahlen als stärkste Partei hervorgegangen. Ende Jänner wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler bestellt, und gegen den „Juden Mandl“ wurde auf Plakaten gehetzt.

Wenige Wochen später war in Österreich die Demokratie abgeschafft. Dollfuß hatte eine Geschäftsordnungspanne im Nationalrat dazu genützt, das Parlament nicht wieder zusammentreten zu lassen. Es folgten Notverordnungen, ein Bürgerkrieg, in dem das Bundesheer Kanonen gegen Schutzbündler und Gemeindebauten richtete; und die Todesstrafe für Aufständische.