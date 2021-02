Geheimdienst-Experte: "Das BVT ist in dieser Form nicht mehr zu retten"

Siegfried Beer, Gründer des ACIPSS, dem Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies, hat sich jahrzehntelang mit Geheimdiensten – im besonderen den österreichischen – beschäftigt. Seine zum Teil vertraulichen Gespräche mit Leuten vom CIA, vom Bundesnachrichtendienst und dem Österreichischen Verfassungsschutz lassen ihn heute zu dem Schluss kommen, dass das BVT in dieser Form nicht mehr zu retten ist – und vollkommen neu aufgestellt werden muss.

