Geleakte ÖVP-Konzepte enthielten auch unveröffentlichte Umfrage

Dieser Artikel erschien erstmals im profil Nr. 39 / 2017 vom 25.09.2017.

Zwei Parteien, ein Problem: Lecks. Während die SPÖ nach den von profil veröffentlichten Wahlkampf-Plänen - darunter Dirty-Campaigning-Videos gegen Sebastian Kurz - "Datenklau“ beklagte und Anzeigen ankündigte, verhielt sich die ÖVP vergangene Woche ruhig. Zumindest nach außen. Intern soll die Verrätersuche allerdings intensiv laufen. Anlass: Ende August hatte FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache erstmals von Geheimpapieren gesprochen, die beweisen würden, wie gezielt Sebastian Kurz schon im Herbst 2016 die ÖVP-Obmannschaft anstrebte. In der Folge veröffentlichten "Kurier“, "Österreich“ und "Kronen Zeitung“ Details aus einem umfangreichen Aktenkonvolut. Darunter sind etwa - aus dem Juli 2016 stammende - Konzepte betreffend "Strategische Grundlage und Positionierung“, Listen von potenziellen Sponsoren und Nationalratskandidaten, Entwürfe für ein Wahlprogramm und To-do-Listen für die ersten Wochen als neuer Kanzler.



Aus dem Büro von Sebastian Kurz hieß es bisher auf Anfrage, dass die Papiere gewiss nicht "aus dem Büro von Sebastian Kurz“ stammen würden. Vergangene Woche berichtete schließlich die Wiener Stadtzeitung "Falter“, Bearbeitungsanmerkungen auf einigen Papieren würden belegen, dass enge Mitarbeiter von Kurz an der Erstellung zumindest mancher Papiere beteiligt waren. Dass es sich dabei nicht um ÖVP-Angestellte, sondern um Bedienstete des Außenministeriums handelte, empörte die politischen Mitbewerber. Die NEOS kündigten eine Anfrage an, in der sie Auskunft darüber verlangen, "welche Kosten dem Außenministerium für die Ausarbeitung der Pläne zur Parteiübernahme und die Wahlkampfvorbereitungen angefallen“ seien.