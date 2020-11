Gerry Foitik: "Das Contact Tracing muss im 21. Jahrhundert ankommen"

Warum stoßen seine Vorschläge seit Sommer auf taube Ohren? "Wer so schwer beschäftigt ist mit dem Corona-Management, startet nicht noch etwas Neues", erklärt er sich die Zurückhaltung der Politik. Für Foitik bleibt die Digitalisierung der Kontaktnachverfolgung "im 21. Jahrhundert" dennoch das Gebot der Stunde. "Server-und Leitungskapazitäten sind leicht skalierbar, die Personaldecke in den Bezirksbehörden nicht."



Am liebsten wäre es ihm, wenn alle Menschen in Österreich als Contact-Tracer arbeiten-indem sie die Stopp-Corona-App benutzen. Das Rote Kreuz hat sie mitentwickelt und bewirbt sie. Bisher noch nicht mit durchschlagendem Erfolg. Aktueller Stand der Downloads: 1,2 Millionen.



Wien setzt weiterhin auf Mensch statt Maschine und hat sein Team von 160 auf 460 Contact-Tracer aufgestockt. Je mehr Menschen, desto mehr Kontakte untereinander. Das birgt eine neue Herausforderung: Die Kontakt-Detektive müssen räumlich so aufgeteilt werden, dass sie bei einem positiven Corona-Fall im Team nicht selbst in Quarantäne landen. Wie in der Stadt Salzburg passiert.