Gesundheitsministerium will 16 Millionen Impfdosen

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, die ersten Lieferungen seien für Dezember geplant – und dass es auch noch weitere Beschaffungen geben müsse. Das Ministerium beschaffe derzeit über einen gemeinsamen Prozess auf EU-Ebene „ausreichend Covid-19-Impfstoffe, um alle Menschen in Österreich impfen zu können, die sich gerne freiwillig impfen lassen möchten“, heißt es in einer Stellungnahme. „Vorausgesetzt es ergeht eine Marktzulassung und unter der Annahme, dass es zwei Dosen pro Person braucht, werden das im Idealfall in etwa 16 Millionen Dosen sein.“ Für diese Menge an Impfungen werde auch Impfzubehör sichergestellt.